Вирусологи оценили информацию о «слабых местах» коронавируса

Белки действительно могут оказаться уязвимым местом коронавируса и помочь блокировать распространение инфекции при помощи новых лекарств. Но на их создание может понадобиться еще больше времени, чем на разработку вакцины. Об этом журналистам рассказал вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.
«Это может сработать. Коронавирус — понятие очень большое, <…> в нем есть маленькие вспомогательные белки, которые преодолевают врожденный иммунитет, портят клеточную жизнь и помогают вирусу развить успешную инфекцию. Вполне они могут быть мишенями для атаки на вирус», — приводит РБК слова Аграновского.
Вирусолог Анатолий Альтштейн, в свою очередь, подчеркнул, что сейчас никто не может сказать, что проведенное исследование о «слабых местах» вируса принесет в практическом смысле. В то же время, уверен ученый, любая информация о молекулах вируса может оказаться полезной при создании лекарств и вакцин. «Рассматривать это как некий аванс, что завтра получат новое лекарство не стоит», — сказал Альтштейн в беседе с изданием.
Ранее, как напоминает RT, ученые института биомедицинских наук Университета штата Джорджия сообщили, что SARS-CoV-2 (COVID-19) имеет схожие слабые места с другими коронавирусами. Речь идет о белке Tom70. Он может помогать инфекции, но в связке с геном Orf9b его можно использовать для создания лекарства.
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