Скученность пассажиров — благоприятная обстановка для передачи коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

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На расширенном заседании свердловского оперштаба по борьбе с коронавирусом обсудили ситуацию с распространением коронавируса в общественном транспорте Екатеринбурга. Как сообщил URA.RU источник в оперштабе, помимо мэра Екатеринбурга Александра Высокинского к ответу призвали и директора МУП «Гортранс» Сергея Нугаева.

«Приглашение других представителей муниципалитетов, кроме мэров, довольно нетипичная для оперштаба ситуация. Значит, положение дел вызывает серьезную озабоченность», — констатировал инсайдер. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился увеличить количество транспорта на маршрутах и сократить временные интервалы во избежание скученности пассажиров. Как бы то ни было, о наложении дополнительных ограничений на передвижения свердловчан речь пока не идет, уточнил источник.

Кроме того, на заседании назвали самые проблемные территории региона: для разговора в режиме ВКС пригласили глав Ревды, Дегтярска, Краусноуфимска, а также ЗАТО «Свободный». «У них, не считая Екатеринбурга, самые высокие показатели. В „Свободном“ статистика вообще неблагополучная», — рассказал собеседник агентства. Правда, в Ревде заболеваемость снижается, а в Дегтярск коронавирус везут из Екатеринбурга работающие в областном центре местные жители. Как писало URA.RU, мэр Красноуфимска Вадим Артемьевских ушел в самоизоляцию из-за контакта с коронавирусным больным.