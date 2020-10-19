Пациентка больницы пожаловалась на скудный рацион Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительницу Пермского края Светлану Шишкину шокировало питание в детской больнице. Пермячка опубликовала в соцсетях пост, в котором рассказала, что речь идет о в больнице, расположенной в микрорайоне Усолье города Березники.

«Лежу в больнице в ОПН (отделение недоношенных и патологии новорожденных — прим. ред). Я просто в шоке, чем здесь кормят. В меню — суп без мяса. Второе без мясного, один гарнир. На обед давали суп картофельный и просто рожки. Дети — растущие организмы, кормящие мамы и такое питание», — написала женщина.

По словам Шишкиной, в больницу привозят пациенток и из других городов, которым «мало кто может приносить передачки с едой», поэтому они вынуждены питаться тем, чем кормит больница. Пермячка также отметила, что за питание в медучреждении утверждает главный врач.

В пресс-службе краевой больницы им. Е.А. Вагнера в Березниках корреспонденту URA.RU пояснили, что питание пациентов в больнице осуществляется «в соответствии с приказом Минздрава РФ от 23 сентября 2020». Там добавили также, что в ближайшее время руководство больницы проведет внутреннее совещание, где будет поднят вопрос о питании пациентов.

URA.RU также рассказывало о Юрлинской райбольнице, пациенты которой сравнили питание в медучреждении с едой для животных, и больнице города Соликамска, где роженице на обед принесли компот с гусеницей.

По словам пермячки, питание в детской больнице довольно скудное Фото: Светлана Шишкина