Насекомое женщина обнаружила в компоте Фото: Анна Майорова © URA.RU

В родильном отделении Соликамской больницы (Пермский край) роженице на обед принесли компот с гусеницей, сообщил «URA.RU» ее супруг Олег Порайко. Мужчина также рассказал, что даже в платной палате, где находится его жена с младенцем, «через раз» работает сенсорный унитаз, а телевизор показывает только один канал.

«Моя жена кормит ребенка грудью, то есть дочь моя должна была испробовать этот магический коктейль. Так как червя обнаружили, пить компот не стали, однако теперь существует переживание за других кормящих мам и их детей», — сообщил «URA.RU» Порайко.

Мужчина, будучи членом партии ЛДПР, попросил подключиться к решению проблем партийное руководство. «Мы внимательно следим за ситуацией со здравоохранением в Пермском крае. Последние события заставили нас обратиться напрямую в Минздрав за разъяснением — ждем ответов и будем мониторить ситуацию», — пояснил «URA.RU» лидер фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников. Также направлены запросы в Роспотребнадзор и прокуратуру.

В приемной главного врача Соликамской городской больницы на звонок корреспондента не ответили. В пресс-службе краевого министерства здравоохранения пообещали «URA.RU» разобраться в ситуации.

Ранее на качество обслуживания жаловались пациенты Горнозаводской и Юрлинской больниц. В первой прикамцев возмутили грязные матрасы и старая мебель, а во второй — плохое питание.