В Юрлинской районной больнице плохое питание. Об этом журналистам рассказала одна из пациенток медучреждения Армида Шумейко.
Они отмечают, что пищу в стационар привозят из Кудымкара, расположенного в 40 километрах от больницы. При этом еда, по их словам, не только холодная, но и сомнительного качества. «Такое питание я нигде не видала. Крупы, видать, не моют. Каша горькая. Люди своих свиней вкуснее кормят», — цитирует пациентку «Парма-новости».
Заместитель главы Юрлинского района Наталья Милехина в беседе с корреспондентом «URA RU» пояснила, что местная больница осталась без собственного пищеблока из-за объединения с больницей Коми-округа. Но, по словам чиновницы, жалоб на персонал больницы и на питание никогда не было. «Пищу в больницу доставляют в специальных армейских термосах. То, что пациенты жалуются и недовольны, — до нас не доходила такая информация», — отметила Наталья Милехина.
Заместитель главного врача Коми-Пермяцкой окружной больницы Ирина Кылосова рассказала что по данному факту начата внутренняя проверка. «Мы выезжали в Юрлинскую ЦРБ с поставщиком питания с проверкой сразу после того, как в СМИ появилась данная информация. На тот момент пациенты, которые жаловались на качество еды, в больнице уже не лежали», — уточнила медик.
Контракт на поставку питания в больницу, по словам Кылосовой, был заключен с компанией «Амега». Согласно сайту госзакупок, в конце июля краевая больница вновь заключила контракт с указанной организацией на сумму 2,2 млн рублей.