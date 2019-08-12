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Пациенты больницы в Прикамье пожаловались на плохую еду. «Свиней вкуснее кормят»

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова в Звериноголовский район Курган, питание, столовая, повар, приготовление еды
Пациенты больницы сравнили качество еды с кормом для свинейФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Юрлинской районной больнице плохое питание. Об этом журналистам рассказала одна из пациенток медучреждения Армида Шумейко.

Они отмечают, что пищу в стационар привозят из Кудымкара, расположенного в 40 километрах от больницы. При этом еда, по их словам, не только холодная, но и сомнительного качества. «Такое питание я нигде не видала. Крупы, видать, не моют. Каша горькая. Люди своих свиней вкуснее кормят», — цитирует пациентку «Парма-новости».

Заместитель главы Юрлинского района Наталья Милехина в беседе с корреспондентом «URA RU» пояснила, что местная больница осталась без собственного пищеблока из-за объединения с больницей Коми-округа. Но, по словам чиновницы, жалоб на персонал больницы и на питание никогда не было. «Пищу в больницу доставляют в специальных армейских термосах. То, что пациенты жалуются и недовольны, — до нас не доходила такая информация», — отметила Наталья Милехина.

Заместитель главного врача Коми-Пермяцкой окружной больницы Ирина Кылосова рассказала что по данному факту начата внутренняя проверка. «Мы выезжали в Юрлинскую ЦРБ с поставщиком питания с проверкой сразу после того, как в СМИ появилась данная информация. На тот момент пациенты, которые жаловались на качество еды, в больнице уже не лежали», — уточнила медик.

Контракт на поставку питания в больницу, по словам Кылосовой, был заключен с компанией «Амега». Согласно сайту госзакупок, в конце июля краевая больница вновь заключила контракт с указанной организацией на сумму 2,2 млн рублей.

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