Шахматистка из Екатеринбурга вышла в суперфинал чемпионата России

15-летняя гроссмейстер из Екатеринбурга Лея Гарифуллина стала бронзовым призером женского турнира высшей лиги чемпионата России по шахматам. Это позволит спортсменке стать первой участницей суперфинала чемпионата России от Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил исполнительный директор федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян.
«Лея сыграла очень достойно. Победитель турнира — член сборной России Валентина Гунина — прошла весь турнир без поражений, но в итоге проиграла Лее. Лея на турнире не проиграла ни одной партии, но были ничьи, поэтому заняла третье место. В итоге она отобралась в суперфинал России, который пройдет в декабре в Москве. Последний, кто у нас играл в суперфинале, был Игорь Лысый. А среди женщин у нас никто не отбирался за всю историю. Там определяется сильнейшая шахматистка и шахматист России. По аналогии с хоккеем — это плей-офф Кубка Гагарина», — уточнил Степанян.
Ранее Гарифуллина становилась чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 16 лет. Соревнования проходили в Мумбаи (Индия). Гарифуллину поддерживает президент областной Федерации шахмат Андрей Симановский. После создания гроссмейстерского центра при президенте юные шахматисты получили дополнительные возможности для развития.
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