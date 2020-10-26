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Самое актуальное в ХМАО на 27 октября. В Югре ожидается резкое ухудшение погоды, побит рекорд умерших от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в мае. Сургут, плохая погода, женщина с зонтом, снегопад
МЧС предупреждает югорчан о резком ухудшении погоды Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Более трети госслужащих не выходят на работу — на пост главы депспорта претендуют 12 человек — от коронавируса скончалось рекордное за три месяца количество зараженных — МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 27 октября — в обзоре URA.RU:

Чиновники Югры перешли на удаленку

Названы претенденты на должность главы депспорта

  • На должность главы департамента физкультуры и спорта ХМАО отобрали 12 кандидатов из 15, которые ранее подали документы. До 2 ноября им всем нужно будет пройти общественную оценку и встретиться с представителями профессиональных сообществ.

Побит трехмесячный антирекорд по погибшим от коронавируса

  • За минувшие сутки в Югре от коронавируса умерли четыре человека. Это самое большое количество начиная с 27 июля. Также зафиксирован 191 новый случай коронавируса в 17 муниципалитетах округа.

Жителей Югры предупреждают о резком ухудшении погоды

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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