МЧС предупреждает югорчан о резком ухудшении погоды
Более трети госслужащих не выходят на работу — на пост главы депспорта претендуют 12 человек — от коронавируса скончалось рекордное за три месяца количество зараженных — МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 27 октября — в обзоре URA.RU:
Чиновники Югры перешли на удаленку
- Более 35% чиновников ХМАО отсутствуют на своих рабочих местах. Из них более 20% находятся в отпусках или на больничных. На удаленный формат работы перешли 15,5% сотрудников. Об этом URA.RU сообщила директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова.
Названы претенденты на должность главы депспорта
- На должность главы департамента физкультуры и спорта ХМАО отобрали 12 кандидатов из 15, которые ранее подали документы. До 2 ноября им всем нужно будет пройти общественную оценку и встретиться с представителями профессиональных сообществ.
Побит трехмесячный антирекорд по погибшим от коронавируса
- За минувшие сутки в Югре от коронавируса умерли четыре человека. Это самое большое количество начиная с 27 июля. Также зафиксирован 191 новый случай коронавируса в 17 муниципалитетах округа.
Жителей Югры предупреждают о резком ухудшении погоды
- В ХМАО 27 октября ожидается метель с сильными порывами ветра. МЧС рекомендуют жителям региона быть предельно осторожными.
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