27 февраля 2025

Бастрыкин затребовал доклад по драке из-за парковки в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин взял на контроль конфликт между двумя вартовчанами, которые подрались из-за парковки
Бастрыкин взял на контроль конфликт между двумя вартовчанами, которые подрались из-за парковки Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по инциденту с дракой вартовчан из-за парковки. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России».

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — сообщает telegram-канал. Центральный аппарат взял инцидент на контроль.

Ранее агентство писало, что полиция оштрафовала жителей Нижневартовска, устроивших драку из-за парковки. Следственный комитет продолжает проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «хулиганство».

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по инциденту с дракой вартовчан из-за парковки. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России». «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — сообщает telegram-канал. Центральный аппарат взял инцидент на контроль. Ранее агентство писало, что полиция оштрафовала жителей Нижневартовска, устроивших драку из-за парковки. Следственный комитет продолжает проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «хулиганство».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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