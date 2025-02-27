Бастрыкин затребовал доклад по драке из-за парковки в Нижневартовске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по инциденту с дракой вартовчан из-за парковки. Об этом сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России».
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — сообщает telegram-канал. Центральный аппарат взял инцидент на контроль.
Ранее агентство писало, что полиция оштрафовала жителей Нижневартовска, устроивших драку из-за парковки. Следственный комитет продолжает проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «хулиганство».
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