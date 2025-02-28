В ХМАО взлетел спрос на курьеров

В Ханты-Мансийском автономном округе в преддверии праздников в феврале текущего года спрос на услуги курьеров вырос на 274%. Такие данные корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Услуг».
«В феврале 2025 года накануне праздников спрос на курьерские услуги в пределах города вырос на 274% по сравнению с прошлым месяцем», — говорится в сообщении. Так же выросло и количество предложений от курьеров — на 11% в сравнении с январем 2025 года.
Эксперты считают, что югорчане чаще делегируют доставку подарков по городу курьерам для экономии собственного времени. Также это позволяет охватить большее число получателей.
На начало 2025 года вакансия курьера вошла в топ самых востребованных в Югре. Данные работники могут получать в месяц более 190 тысяч рублей — это 218% от средней предлагаемой зарплаты по региону.
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