27 февраля 2025

Инженер из ХМАО стал победителем Всероссийского конкурса

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин удостоен звания «Профессиональный инженер России»
Югорчанин удостоен звания «Профессиональный инженер России» Фото:

Главный специалист Южно-Приобского газоперерабатывающего завода (ХМАО) Евгений Власов удостоен звания «Профессиональный инженер России». Он стал победителем Всероссийского конкурса «Инженер года — 2024» в номинации «Нефтяная и газовая промышленность, сообщили в пресс-службе СИБУРа.

«Главный специалист Южно-Приобского газоперерабатывающего завода (совместное предприятие СИБУРа и „Газпром нефть“) Евгений Власов по результатам всероссийского конкурса „Инженер года — 2024“ удостоен звания „Профессиональный инженер России“ в номинации „Нефтяная и газовая промышленность“… Ежегодный Всероссийский конкурс „Инженер года-2024“ реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом Российской Федерации и направлен на усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны», — написано на сайте компании.

Власова наградили сертификатом и нагрудным знаком. Именно благодаря этому инженеру в Южно-Приобском ГПЗ был разработан график остановочного ремонта и технического обслуживания с использованием практики бережливого производства. Такое решение помогло сократить межремонтный интервал и сам остановочный ремонт, синхронизировать работу предприятий, повысить эффективность использования ресурсов, а также принять, выработать и произвести еще больше сырья.

В Югре за год зарплаты для квалифицированных рабочих на производстве выросли на 8%. Вакансий сейчас предлагают меньше, чем годом ранее, а спрос на такую работу у соискателей значительно подрос.

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Главный специалист Южно-Приобского газоперерабатывающего завода (ХМАО) Евгений Власов удостоен звания «Профессиональный инженер России». Он стал победителем Всероссийского конкурса «Инженер года — 2024» в номинации «Нефтяная и газовая промышленность, сообщили в пресс-службе СИБУРа. «Главный специалист Южно-Приобского газоперерабатывающего завода (совместное предприятие СИБУРа и „Газпром нефть“) Евгений Власов по результатам всероссийского конкурса „Инженер года — 2024“ удостоен звания „Профессиональный инженер России“ в номинации „Нефтяная и газовая промышленность“… Ежегодный Всероссийский конкурс „Инженер года-2024“ реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом Российской Федерации и направлен на усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны», — написано на сайте компании. Власова наградили сертификатом и нагрудным знаком. Именно благодаря этому инженеру в Южно-Приобском ГПЗ был разработан график остановочного ремонта и технического обслуживания с использованием практики бережливого производства. Такое решение помогло сократить межремонтный интервал и сам остановочный ремонт, синхронизировать работу предприятий, повысить эффективность использования ресурсов, а также принять, выработать и произвести еще больше сырья. В Югре за год зарплаты для квалифицированных рабочих на производстве выросли на 8%. Вакансий сейчас предлагают меньше, чем годом ранее, а спрос на такую работу у соискателей значительно подрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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