27 февраля 2025

Мигрант напал с арматурой на жителя Нижневартовска из-за замечания

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за нападения мигранта в СК России по ХМАО начата процессуальная проверка
Из-за нападения мигранта в СК России по ХМАО начата процессуальная проверка Фото:

Житель одного из домов Нижневартовска сделал замечание мигранту, чтобы то не ставил свою «ГАЗель» под окнами дома в котором он не живет. Водитель отреагировал агрессивно — начал угрожать скребком, а когда силы оказались не на его стороне — пошел за арматурой и догнал вартовчанина.

«В Нижневартовске местный житель сделал замечание иностранному специалисту (не проживающему в этом доме), чтобы тот не ставил под окнами свою „ГАЗель“… Со словами „где хочу там и паркуюсь“ он вооружился скребком и пошёл бить вартовчанина, но что-то пошло не так и вот уже мужчина отнял у него скребок… Мигрант сходил за арматурой и повторно напал на человека», — написано в telegram-канале «Многонационал».

Чем закончился инцидент — неизвестно. В СК России по ХМАО Gorod3466.ru сообщили, что сейчас по этой информации организована процессуальная проверка. Она проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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Житель одного из домов Нижневартовска сделал замечание мигранту, чтобы то не ставил свою «ГАЗель» под окнами дома в котором он не живет. Водитель отреагировал агрессивно — начал угрожать скребком, а когда силы оказались не на его стороне — пошел за арматурой и догнал вартовчанина. «В Нижневартовске местный житель сделал замечание иностранному специалисту (не проживающему в этом доме), чтобы тот не ставил под окнами свою „ГАЗель“… Со словами „где хочу там и паркуюсь“ он вооружился скребком и пошёл бить вартовчанина, но что-то пошло не так и вот уже мужчина отнял у него скребок… Мигрант сходил за арматурой и повторно напал на человека», — написано в telegram-канале «Многонационал». Чем закончился инцидент — неизвестно. В СК России по ХМАО Gorod3466.ru сообщили, что сейчас по этой информации организована процессуальная проверка. Она проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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