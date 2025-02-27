Мигрант напал с арматурой на жителя Нижневартовска из-за замечания

Житель одного из домов Нижневартовска сделал замечание мигранту, чтобы то не ставил свою «ГАЗель» под окнами дома в котором он не живет. Водитель отреагировал агрессивно — начал угрожать скребком, а когда силы оказались не на его стороне — пошел за арматурой и догнал вартовчанина.
«В Нижневартовске местный житель сделал замечание иностранному специалисту (не проживающему в этом доме), чтобы тот не ставил под окнами свою „ГАЗель“… Со словами „где хочу там и паркуюсь“ он вооружился скребком и пошёл бить вартовчанина, но что-то пошло не так и вот уже мужчина отнял у него скребок… Мигрант сходил за арматурой и повторно напал на человека», — написано в telegram-канале «Многонационал».
Чем закончился инцидент — неизвестно. В СК России по ХМАО Gorod3466.ru сообщили, что сейчас по этой информации организована процессуальная проверка. Она проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).
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