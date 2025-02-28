Кухарук вручил награды силовикам на юбилей УМВД ХМАО

В Югре прошло торжественное мероприятие в честь празднования 50-летнего юбилея образования окружного Управления МВД. Награды отличившимся сотрудникам ведомства вручил губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
«Управление МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре отмечает 50 лет со дня образования. Для меня честь принять участие в торжественном собрании, приуроченном к юбилею окружного управления. Сегодня выдающимся работникам были вручены окружные и ведомственные награды», — поделился Кухарук в своем telegram-канале.
Глава округа поблагодарил сотрудников ведомства за мужество, профессионализм и вклад в обеспечение правопорядка в округе. На мероприятии также присутствовал бывший начальник УМВД ХМАО Василий Романица.
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