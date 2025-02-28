28 февраля 2025
27 февраля 2025

Кухарук вручил награды силовикам на юбилей УМВД ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Награды получили особо отличившиеся сотрудники ведомства
Награды получили особо отличившиеся сотрудники ведомства Фото:

В Югре прошло торжественное мероприятие в честь празднования 50-летнего юбилея образования окружного Управления МВД. Награды отличившимся сотрудникам ведомства вручил губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

«Управление МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре отмечает 50 лет со дня образования. Для меня честь принять участие в торжественном собрании, приуроченном к юбилею окружного управления. Сегодня выдающимся работникам были вручены окружные и ведомственные награды», — поделился Кухарук в своем telegram-канале.

Глава округа поблагодарил сотрудников ведомства за мужество, профессионализм и вклад в обеспечение правопорядка в округе. На мероприятии также присутствовал бывший начальник УМВД ХМАО Василий Романица.

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В Югре прошло торжественное мероприятие в честь празднования 50-летнего юбилея образования окружного Управления МВД. Награды отличившимся сотрудникам ведомства вручил губернатор ХМАО Руслан Кухарук. «Управление МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре отмечает 50 лет со дня образования. Для меня честь принять участие в торжественном собрании, приуроченном к юбилею окружного управления. Сегодня выдающимся работникам были вручены окружные и ведомственные награды», — поделился Кухарук в своем telegram-канале. Глава округа поблагодарил сотрудников ведомства за мужество, профессионализм и вклад в обеспечение правопорядка в округе. На мероприятии также присутствовал бывший начальник УМВД ХМАО Василий Романица.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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