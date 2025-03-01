За время горячей перепалки Трампа и Зеленского имя Путина было упомянуто 20 раз

Во время горячей перепалки между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете имя российского президента Владимира Путина упоминали 20 раз. Открытая часть обсуждения длилась 50 минут.
«Имя Путина было упомянуто 20 раз за время перепалки Зеленского с Трампом в Овальном кабинете», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что сама встреча длилась 50 минут и завершилась отменой соглашения по минералам, а также досрочным уходом украинской делегации.
Как сообщают СМИ, Путин упоминался как со стороны Трампа и Зеленского, так и со стороны журналистов, присутствовавших на обсуждении. Трамп в основном делал положительные комментарии о российском президенте, вспоминая о «прекрасных дискуссиях» между странами и выражая уверенность в возможности достижения соглашения. Отвечая на провокационные вопросы журналистов о Путине, Трамп не делал негативные заявления, указывая на важность поддержания деловых отношений.
Встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля прошла в напряженной атмосфере, охваченной разногласиями по совместным действиям. Переговоры закончились скандалом и были экстренно прерваны. Сорвалась сделка по редкоземельным металлам.
В ходе обсуждения Зеленский высказывал недовольство, настаивая на необходимости помощи Украине в противостоянии России. Его реакция на слова вице-президента США Джея Ди Вэнса была довольно эмоциональной, что привело к гневу Трампа, выразившего недовольство по поводу неуважения со стороны украинского лидера, передает Pravda.Ru.
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