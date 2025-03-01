За время горячей перепалки Трампа и Зеленского имя Путина было упомянуто 20 раз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп в основном положительно высказывался о Путине на встрече с Зеленским
Трамп в основном положительно высказывался о Путине на встрече с Зеленским Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Во время горячей перепалки между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете имя российского президента Владимира Путина упоминали 20 раз. Открытая часть обсуждения длилась 50 минут.

«Имя Путина было упомянуто 20 раз за время перепалки Зеленского с Трампом в Овальном кабинете», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что сама встреча длилась 50 минут и завершилась отменой соглашения по минералам, а также досрочным уходом украинской делегации.

Как сообщают СМИ, Путин упоминался как со стороны Трампа и Зеленского, так и со стороны журналистов, присутствовавших на обсуждении. Трамп в основном делал положительные комментарии о российском президенте, вспоминая о «прекрасных дискуссиях» между странами и выражая уверенность в возможности достижения соглашения. Отвечая на провокационные вопросы журналистов о Путине, Трамп не делал негативные заявления, указывая на важность поддержания деловых отношений.

Встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля прошла в напряженной атмосфере, охваченной разногласиями по совместным действиям. Переговоры закончились скандалом и были экстренно прерваны. Сорвалась сделка по редкоземельным металлам.

В ходе обсуждения Зеленский высказывал недовольство, настаивая на необходимости помощи Украине в противостоянии России. Его реакция на слова вице-президента США Джея Ди Вэнса была довольно эмоциональной, что привело к гневу Трампа, выразившего недовольство по поводу неуважения со стороны украинского лидера, передает Pravda.Ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время горячей перепалки между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете имя российского президента Владимира Путина упоминали 20 раз. Открытая часть обсуждения длилась 50 минут. «Имя Путина было упомянуто 20 раз за время перепалки Зеленского с Трампом в Овальном кабинете», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что сама встреча длилась 50 минут и завершилась отменой соглашения по минералам, а также досрочным уходом украинской делегации. Как сообщают СМИ, Путин упоминался как со стороны Трампа и Зеленского, так и со стороны журналистов, присутствовавших на обсуждении. Трамп в основном делал положительные комментарии о российском президенте, вспоминая о «прекрасных дискуссиях» между странами и выражая уверенность в возможности достижения соглашения. Отвечая на провокационные вопросы журналистов о Путине, Трамп не делал негативные заявления, указывая на важность поддержания деловых отношений. Встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля прошла в напряженной атмосфере, охваченной разногласиями по совместным действиям. Переговоры закончились скандалом и были экстренно прерваны. Сорвалась сделка по редкоземельным металлам. В ходе обсуждения Зеленский высказывал недовольство, настаивая на необходимости помощи Украине в противостоянии России. Его реакция на слова вице-президента США Джея Ди Вэнса была довольно эмоциональной, что привело к гневу Трампа, выразившего недовольство по поводу неуважения со стороны украинского лидера, передает Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...