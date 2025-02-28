28 февраля 2025

Захарова нашла саундтрек для покидающего Белый дом Зеленского

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Захарова высмеяла Зеленского, покинувшего Белый дом после перепалки с Трампом
Захарова высмеяла Зеленского, покинувшего Белый дом после перепалки с Трампом Фото:

Уход украинского лидера Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с президентом США Дональдом Трампом  можно было смотреть под песню группы «Ленинград». Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Под группу Ленинград», — сообщила Захарова ТАСС. Она таким образом прокомментировала досрочный уход Зеленского после разговора с Трампом в Белом доме. Захарова могла иметь ввиду песню «Дорожная», отмечают telegram-каналы.

Ранее Зеленский вступил в перепалку с Трампом во время общей пресс-конференции в Белом доме. Встреча закончилась ссорой в прямом эфире, передает телеканал «Царьград».

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Уход украинского лидера Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с президентом США Дональдом Трампом  можно было смотреть под песню группы «Ленинград». Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Под группу Ленинград», — сообщила Захарова ТАСС. Она таким образом прокомментировала досрочный уход Зеленского после разговора с Трампом в Белом доме. Захарова могла иметь ввиду песню «Дорожная», отмечают telegram-каналы. Ранее Зеленский вступил в перепалку с Трампом во время общей пресс-конференции в Белом доме. Встреча закончилась ссорой в прямом эфире, передает телеканал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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