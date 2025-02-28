Захарова нашла саундтрек для покидающего Белый дом Зеленского

Уход украинского лидера Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с президентом США Дональдом Трампом можно было смотреть под песню группы «Ленинград». Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Под группу Ленинград», — сообщила Захарова ТАСС. Она таким образом прокомментировала досрочный уход Зеленского после разговора с Трампом в Белом доме. Захарова могла иметь ввиду песню «Дорожная», отмечают telegram-каналы.
Ранее Зеленский вступил в перепалку с Трампом во время общей пресс-конференции в Белом доме. Встреча закончилась ссорой в прямом эфире, передает телеканал «Царьград».
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