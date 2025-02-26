Перинатальный туризм мигрантов портит статистику смертности младенцев в ХМАО

В ХМАО резко вырос показатель детской смертности — если в начале 2024-го на тысячу жителей приходилось 3,9 случаев гибели новорожденных, то к концу он уже составил 4,6 на тысячу. Данные привел на заседании комитета по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений окружной думы депутат Александр Нохрин. Он пояснил, что такой бурный рост связан с наплывом жительниц других государств, желающих родить ребенка на территории Югры.
«Часто приезжают уже перед самыми родами, на поздних сроках, без обследований. Среди них много близкородственных браков, очень много пороков развития детей, и очень часто эти дети погибают. И в прошлом году у нас скакнула младенческая смертность как раз за счет мигрантов, которые приехали сюда рожать. Когда детально каждую смерть разобрали — оказалось, что часто это иностранные дети. Наши загсы выдают иностранным гражданам свидетельства о смерти, и эта смертность идет за нашим регионом. У в начале 2024 года нас был показатель 3,9 на 1000 родившихся, один из самых низких в стране. А к концу года вырос до 4,6», — уточнил Нохрин.
По словам депутата, по инструкциям, которые применяют загсы, они обязаны на основании справки о смерти выдать свидетельство. Раньше без этого тело умершего нельзя было транспортировать на родину, но потом аэропорты допустили возможность его отправки на основании справки о смерти. При этом, федерация требует снижать показатели. «Нужно, чтобы в Югре младенческая смертность не превышала трех случаев на тысячу родившихся», — пояснил Нохрин. Коллеги Нохрина также обсудили, что Югра привлекает иностранных рожениц из-за хорошего соцпакета. В округе один из самых больших перечней льгот и выплат в стране.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО впервые за 12 лет рост выросла рождаемость. В Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства зафиксировано увеличение числа родов на 500 случаев по сравнению с предыдущим годом.
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