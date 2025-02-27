Некоторые школьники ХМАО останутся дома из-за холодов

В ХМАО отменили занятия у школьников первой смены с 1-го по 8-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«Занятия первой смены с 1-го по 8-й класс отменяются. На момент объявления: температура -35,6 градуса, ветер один метр в секунду», — написано на сайте.
Актированный день коснется школьников из поселка Новоаганск, сел Варьеган, Ларьяк, Охтеурье, деревни Чехломей и города Радужный. Также в школу не пойдут дети с 1-го по 11-й класс в селе Корлики и поселке Ваховск. В остальных населенных пунктах погодные условия не превышают пороговых для объявления актировки первой смены.
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