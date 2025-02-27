27 февраля 2025

Некоторые школьники ХМАО останутся дома из-за холодов

© Служба новостей «URA.RU»
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В некоторых поселениях ХМАО температура упала до -36 градусов
В некоторых поселениях ХМАО температура упала до -36 градусов Фото:

В ХМАО отменили занятия у школьников первой смены с 1-го по 8-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«Занятия первой смены с 1-го по 8-й класс отменяются. На момент объявления: температура -35,6 градуса, ветер один метр в секунду», — написано на сайте.

Актированный день коснется школьников из поселка Новоаганск, сел Варьеган, Ларьяк, Охтеурье, деревни Чехломей и города Радужный. Также в школу не пойдут дети с 1-го по 11-й класс в селе Корлики и поселке Ваховск. В остальных населенных пунктах погодные условия не превышают пороговых для объявления актировки первой смены.

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В ХМАО отменили занятия у школьников первой смены с 1-го по 8-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуг». «Занятия первой смены с 1-го по 8-й класс отменяются. На момент объявления: температура -35,6 градуса, ветер один метр в секунду», — написано на сайте. Актированный день коснется школьников из поселка Новоаганск, сел Варьеган, Ларьяк, Охтеурье, деревни Чехломей и города Радужный. Также в школу не пойдут дети с 1-го по 11-й класс в селе Корлики и поселке Ваховск. В остальных населенных пунктах погодные условия не превышают пороговых для объявления актировки первой смены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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