В ХМАО медики скорой помощи узнают о хронических заболеваниях пациента еще до приезда на адрес

В Сургуте (ХМАО) врачи станции скорой медицинской помощи тестируют новый цифровой сервис, который позволяет бригадам изучить историю болезни пациента до прибытия на вызов. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава Департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.
«Теперь медики в реальном времени могут видеть данные о хронических заболеваниях, аллергиях, перенесенных острых состояниях и даже последние результаты лабораторных исследований», — рассказал директор Департамента здравоохранения Роман Паськов в своем telegram-канале. Сервис помогает быстрее принимать решения и оказывать помощь на высшем уровне, цитирует чиновник врача скорой медицинской помощи Екатерину Михееву.
Сургут стал пилотной площадкой для внедрения этой технологии. До 16 апреля она станет доступна всем бригадам скорой помощи ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО медики спасли от смерти жительницу отдаленного поселения. Фельдшеры Центра медицины катастроф на вертолете эвакуировали 62-летнюю женщину с родовых угодий.
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