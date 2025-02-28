В Екатеринбурге возле мечети прошли волнения. Фото, видео

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Мечеть. Тюмень, мечеть, полумесяц, ислам, мусульманство, ул жданова 9
Конфликты произошли возле нового мусульманского центра Фото:

В Екатеринбурге на улице Дружининской возле мусульманского духовно-просветительского центра разгорелся конфликт. Неизвестные заблокировали проезжие части машинами. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Парализовано движение по улицам Червонной и Дружининской. Подъезд к дому на Технической, 149а был заблокирован. Жильцы не могли заехать и выехать. Даже скорой помощи и пожарной не подобраться, если вдруг что случится. Жильцы сделали замечания владельцам авто, но те в ответ лишь пошли на конфликт», — передал собеседник агентства.

По его словам, в 14 часов машины все же убрали с дорог. «Но повсюду разбросали мусор, хлам. Рядом детские сады, наши дети вынуждены слушать эти крики», — заключил читатель.

23 февраля на Дружининской, 4 открыли молельный дом на тысячу мусульман. Открытие центра добивались последние 20 лет. Там оборудованы учебные классы, конференц-залы и спортивный уголок.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Машины загородили проезд по улицам
Машины загородили проезд по улицам
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В Екатеринбурге на улице Дружининской возле мусульманского духовно-просветительского центра разгорелся конфликт. Неизвестные заблокировали проезжие части машинами. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Парализовано движение по улицам Червонной и Дружининской. Подъезд к дому на Технической, 149а был заблокирован. Жильцы не могли заехать и выехать. Даже скорой помощи и пожарной не подобраться, если вдруг что случится. Жильцы сделали замечания владельцам авто, но те в ответ лишь пошли на конфликт», — передал собеседник агентства. По его словам, в 14 часов машины все же убрали с дорог. «Но повсюду разбросали мусор, хлам. Рядом детские сады, наши дети вынуждены слушать эти крики», — заключил читатель. 23 февраля на Дружининской, 4 открыли молельный дом на тысячу мусульман. Открытие центра добивались последние 20 лет. Там оборудованы учебные классы, конференц-залы и спортивный уголок. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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