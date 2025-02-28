Reuters: перепалка между Трампом и Зеленским ускорит расследования против Киева

Перепалка между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским может привести к ускорению расследования расходов и нарушений в использовании финансовой помощи, предоставленной Киеву Вашингтоном. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.
«Высокопоставленный американский чиновник заявил, что перепалка между Зеленским и Трампом, вероятно, ускорит усилия по расследованию трат. А также мошенничества и злоупотреблений с переданной Украине помощью от США», — говорится в сообщении.
Зеленский провел с Трампом переговоры 28 февраля. Они прошли в Овальном кабинете Белого дома и закончились настоящим скандалом. Подробности о нем — в материале URA.RU.
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