Мэр из ХМАО собрался принимать на работу восьмого по счету пиарщика

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой готов назначить нового руководителя пиар-блока, который станет уже восьмым по счету за время пребывания в должности градоначальника. Предполагается, что пост директора департамента внутренней и информационной политики займет Виталий Щербаков. О предстоящем кадровом решении URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.
«Еще осенью 2024 года было принято решение о превращении управления информационной политики в департамент с расширенными полномочиями. Позиция директора была предложена Щербакову, который уже несколько лет возглавлял подвед мэрии — „Ресурсный информационный центр Сургутского района“. А до этого руководил пиар-блоком городской администрации. Впрочем, именно чиновничью карьеру Щербаков в свое время начинал как раз в районной мэрии», — сообщил инсайдер.
Сам Щербаков не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. В пресс-службу мэрии Сургутского района был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в 2016 году — к моменту избрания Трубецкого главой Сургутского района — пиар-блоком руководила Ирина Родионова. В 2017 году ее сменил Алексей Редькин, в 2018 году на этой позиции оказался Виталий Щербаков. После его ухода в январе 2020 года на должность начальника управления заступила Оксана Тришина, но она продержалась лишь пару месяцев. Затем структуру возглавила Марианна Талипова, которая уволилась в 2022 году. После чего ее место занял Дмитрий Аверкин. Он ушел зимой 2023 года, а его сменщица Елена Терехова продержалась рекордные два года. Но в новой структуре пиар-блока районной мэрии она работать не будет.
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