28 февраля 2025

В городе ХМАО начал работу новый перевозчик

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый подрядчик будет обслуживать пять автобусных маршутов
Новый подрядчик будет обслуживать пять автобусных маршутов Фото:

В Нягани (ХМАО) с 1 марта 2025 года пассажирскими перевозками будет заниматься новый подрядчик. Об этом в соцсети заявил глава муниципалитета Иван Ямашев.

«Уважаемые горожане! С 1 марта новая подрядная организация начинает работу по оказанию услуг пассажирского транспорта по пяти городским пассажирским маршрутам», — поделился Ямашев в своем telegram-канале.

Компания будет обслуживать следующие автобусные маршруты: 2, 4/1, 4/2, 5, 7/2. На линию подрядчик выведет шесть автобусов и один — резервный. Расписание движения опубликовано в telegram-канале главы города.

В начале 2025 года действующий перевозчик Нягани не справился со своими обязательствами. 13 января на линию вышло 14 автобусов из положенных 17. Причиной невыхода трех автобусов на линию стала болезнь водителей, которых подрядчику не кем заменить. Ямашев пообещал решить проблему.

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В Нягани (ХМАО) с 1 марта 2025 года пассажирскими перевозками будет заниматься новый подрядчик. Об этом в соцсети заявил глава муниципалитета Иван Ямашев. «Уважаемые горожане! С 1 марта новая подрядная организация начинает работу по оказанию услуг пассажирского транспорта по пяти городским пассажирским маршрутам», — поделился Ямашев в своем telegram-канале. Компания будет обслуживать следующие автобусные маршруты: 2, 4/1, 4/2, 5, 7/2. На линию подрядчик выведет шесть автобусов и один — резервный. Расписание движения опубликовано в telegram-канале главы города. В начале 2025 года действующий перевозчик Нягани не справился со своими обязательствами. 13 января на линию вышло 14 автобусов из положенных 17. Причиной невыхода трех автобусов на линию стала болезнь водителей, которых подрядчику не кем заменить. Ямашев пообещал решить проблему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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