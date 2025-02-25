Власти ХМАО определяются с кандидатурой нового омбудсмена. Как рассказал URA.RU вице-спикер окружной думы Еремей Айпин, председатель ассамблеи представителей коренных и малочисленных народов севера в югорском парламенте, новый уполномоченный может быть либо по правам КМНС, либо по делам.
«В первом случае кандидата выберет губернатор Югры Руслан Кухарук, и за него проголосует дума. Во втором — голосование не требуется, решение примет глава региона единолично», — уточнил Айпин.
В последнем варианте полномочия у нового правозащитника будут менее широкими. «Сейчас идут консультации. Пока определенности нет. Решиться все должно к марту. Пока предлагают кандидатуры», — добавил глава ассамблеи.
По данным источников в рядах КМНС, каждая влиятельная семья предлагает своего кандидата. «Слышали варианты разные, от основательницы первой в России ассоциации КМНС „Спасение Югры“ Татьяны Гоголевой, директора этнографического музея » Торум Маа» Людмилы Алферовой, также звучит версия, что это может быть кто-то из ЮГУ или общественников. В общем, идет борьба кланов», — отметил инсайдер.
Губернатор Руслан Кухарук предложил создать в Югре должность уполномоченного по правам коренных народов при главе региона. Планами он поделился во время своего послания к жителям.
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