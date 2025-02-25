25 февраля 2025

Власти ХМАО определяются с кандидатурой нового омбудсмена по КМНС. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Личность будущего омбудсмена по КМНС пока остается загадкой
Личность будущего омбудсмена по КМНС пока остается загадкой Фото:

Власти ХМАО определяются с кандидатурой нового омбудсмена. Как рассказал URA.RU вице-спикер окружной думы Еремей Айпин, председатель ассамблеи представителей коренных и малочисленных народов севера в югорском парламенте, новый уполномоченный может быть либо по правам КМНС, либо по делам.

«В первом случае кандидата выберет губернатор Югры Руслан Кухарук, и за него проголосует дума. Во втором — голосование не требуется, решение примет глава региона единолично», — уточнил Айпин.

В последнем варианте полномочия у нового правозащитника будут менее широкими. «Сейчас идут консультации. Пока определенности нет. Решиться все должно к марту. Пока предлагают кандидатуры», — добавил глава ассамблеи.

По данным источников в рядах КМНС, каждая влиятельная семья предлагает своего кандидата. «Слышали варианты разные, от основательницы первой в России ассоциации КМНС „Спасение Югры“ Татьяны Гоголевой, директора этнографического музея » Торум Маа» Людмилы Алферовой, также звучит версия, что это может быть кто-то из ЮГУ или общественников. В общем, идет борьба кланов», — отметил инсайдер.

Губернатор Руслан Кухарук предложил создать в Югре должность уполномоченного по правам коренных народов при главе региона. Планами он поделился во время своего послания к жителям.

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Власти ХМАО определяются с кандидатурой нового омбудсмена. Как рассказал URA.RU вице-спикер окружной думы Еремей Айпин, председатель ассамблеи представителей коренных и малочисленных народов севера в югорском парламенте, новый уполномоченный может быть либо по правам КМНС, либо по делам. «В первом случае кандидата выберет губернатор Югры Руслан Кухарук, и за него проголосует дума. Во втором — голосование не требуется, решение примет глава региона единолично», — уточнил Айпин. В последнем варианте полномочия у нового правозащитника будут менее широкими. «Сейчас идут консультации. Пока определенности нет. Решиться все должно к марту. Пока предлагают кандидатуры», — добавил глава ассамблеи. По данным источников в рядах КМНС, каждая влиятельная семья предлагает своего кандидата. «Слышали варианты разные, от основательницы первой в России ассоциации КМНС „Спасение Югры“ Татьяны Гоголевой, директора этнографического музея » Торум Маа» Людмилы Алферовой, также звучит версия, что это может быть кто-то из ЮГУ или общественников. В общем, идет борьба кланов», — отметил инсайдер. Губернатор Руслан Кухарук предложил создать в Югре должность уполномоченного по правам коренных народов при главе региона. Планами он поделился во время своего послания к жителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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