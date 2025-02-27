27 февраля 2025

Полиция разобралась в драке жителей Нижневартовска из-за парковки

Полиция оштрафовала жителей Нижневартовска, устроивших драку из-за парковки
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция привлекла к административной ответственности участников драки в Нижневартовске
Полиция привлекла к административной ответственности участников драки в Нижневартовске Фото:

Полиция Нижневартовска (ХМАО) привлекла к административной ответственности двух мужчин, которые устроили драку после того, как один сделал замечание другому из-за припаркованного автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции региона.

«Оба привлечены к административной ответственности. По статье „мелкое хулиганство“, — рассказали в полиции.

Источник агентства в силовых структурах опроверг информацию о том, что водитель «ГАЗели» был мигрантом — оба вартовчанина являются россиянами. Не подтвердилось и то, что он бросался на оппонента с арматурой.

«У одного из мужчин (который сделал замечание водителю) был электрошокер. Поэтому второй схватился за щетку для чистки автомобиля», — рассказал источник.

В пресс-службе СК по ХМАО URA.RU сообщили, что ведомство продолжает проверку. Она проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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Полиция Нижневартовска (ХМАО) привлекла к административной ответственности двух мужчин, которые устроили драку после того, как один сделал замечание другому из-за припаркованного автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции региона. «Оба привлечены к административной ответственности. По статье „мелкое хулиганство“, — рассказали в полиции. Источник агентства в силовых структурах опроверг информацию о том, что водитель «ГАЗели» был мигрантом — оба вартовчанина являются россиянами. Не подтвердилось и то, что он бросался на оппонента с арматурой. «У одного из мужчин (который сделал замечание водителю) был электрошокер. Поэтому второй схватился за щетку для чистки автомобиля», — рассказал источник. В пресс-службе СК по ХМАО URA.RU сообщили, что ведомство продолжает проверку. Она проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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