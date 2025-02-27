Власти Сургута обсуждают повышение платы на питание в школьных столовых

Мэрия Сургута (ХМАО) обсуждает повышение платы на питание в школьных столовых. Администрация ведет расчеты возможной стоимости обедов.
«Вопрос о повышении родительской платы за питание учащихся общеобразовательных учреждений находится на обсуждении. В настоящее время ведутся расчеты возможной стоимости», — пишет Муксун.fmсо ссылкой на городскую мэрию.
Сейчас для школьников льготной категории выделяется до 430 рублей на питание. Для учеников нельготной категории цены варьируются от 44 до 140 рублей.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе мэрии Сургута. Ответ ожидается.
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