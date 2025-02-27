27 февраля 2025

Власти Сургута обсуждают повышение платы на питание в школьных столовых

© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии Сургута обсуждают вопрос повышения цен на обеды в школьных столовых
В мэрии Сургута обсуждают вопрос повышения цен на обеды в школьных столовых Фото:

Мэрия Сургута (ХМАО) обсуждает повышение платы на питание в школьных столовых. Администрация ведет расчеты возможной стоимости обедов.

«Вопрос о повышении родительской платы за питание учащихся общеобразовательных учреждений находится на обсуждении. В настоящее время ведутся расчеты возможной стоимости», — пишет Муксун.fmсо ссылкой на городскую мэрию.

Сейчас для школьников льготной категории выделяется до 430 рублей на питание. Для учеников нельготной категории цены варьируются от 44 до 140 рублей.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе мэрии Сургута. Ответ ожидается.

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Мэрия Сургута (ХМАО) обсуждает повышение платы на питание в школьных столовых. Администрация ведет расчеты возможной стоимости обедов. «Вопрос о повышении родительской платы за питание учащихся общеобразовательных учреждений находится на обсуждении. В настоящее время ведутся расчеты возможной стоимости», — пишет Муксун.fmсо ссылкой на городскую мэрию. Сейчас для школьников льготной категории выделяется до 430 рублей на питание. Для учеников нельготной категории цены варьируются от 44 до 140 рублей. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе мэрии Сургута. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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