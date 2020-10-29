Текслер рассказал, когда из Челябинска отправят скоростной поезд

Первый высокоскоростной поезд «Ласточка» из Челябинска в Магнитогорск отправится 5 ноября. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона.
«В первый рейс состав выйдет уже 5 ноября 2020 года. Время в пути составит 4 часа 20 минут. Электропоезд будет отправляться из Челябинска в 17:55, прибывать в Магнитогорск в 22:15», — отмечается в сообщении.
Из Магнитогорска в обратный путь поезд будет отправляться в 06:32 и прибывать в Челябинск в 10:52. Остановки запланированы на станциях Троицк, Тамерлан и Карталы.
Раньше сообщалось о том, что «Ласточку» запустят только в начале 2021 года. По поручению губернатора проект ускорили, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.
Подписывайтесь на URA.RU в