Рэпер Ганвест уличил Малахова во лжи

Рэпер Ганвэст обвинил телеведущего Андрея Малахова во лжи. Заявление он сделал в своем аккаунте Instagram.
Музыкант опубликовал видео, на котором Малахов полгода назад в эфире программы «Прямой эфир» сообщает, что Ганвест заразился коронавирусом. А в эфире 6 ноября телеведущий уже спрашивает у других участников, кто такой Ганвест, и утверждает, что «немного отстал от жизни». «Ну Андрюха Малахов конечно ********(лжец)», -прокомментировал на поведение Малахова рэпер.
Ранее рэперы Ганвест и Егор Шип «сняли» видео-плагиат на клипы своего коллеги Моргенштерна. Молодые люди на YouTube уверяют, что видео стоило им 25 миллионов. Видео полностью состоит из нарезки разных клипов Моргенштерна, в которых вместо головы рэпера Ганвест и Шип «приклеили» свои. В клип исполнителей попали совместный трек Моргенштерна с Клавой Кокой, а также клипы «Cadillac» и «Lollipop», которые Моргенштерн снял с рэпером Элджеем. Еще можно заметить вставки из клипа «Малышка» с Шарлоттом.
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