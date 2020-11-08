08 ноября 2020

Юрист: россиян с COVID будут госпитализировать принудительно

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Юрист рассказал о принудительной госпитализации пациентов с коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Изменение правил лечения россиян с коронавирусом позволит принудительно госпитализировать пациентов. Об этом журналистам рассказал юрист Тимур Матвеев.

«[Новыми правилами] устанавливается обязательная госпитализация лиц, которые имеют положительный тест на коронавирус, в случае, если у данных пациентов нет возможности лечиться в отдельной комнате. Либо у них есть совместно с ними проживающие пожилые родственники», — приводит телеканал 360 слова собеседника.

По его словам, если пациент отказывается ложиться в больницу, вопрос о госпитализации будет решать суд. Учитывая, что коронавирус представляет опасность не только для больного, но и для окружающих, «судом будет приниматься решение о принудительном помещении гражданина в стационар».

В субботу стало известно, что Минздрав РФ изменил правила лечения коронавируса. Теперь не всех пациентов, которым позволяет состояние здоровья, можно оставлять лечиться дома, а для выписки из больницы необязательно дожидаться отрицательного теста. Соответствующий приказ вступает в силу 8 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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