Зеленский выдвинул новое требование Западу

Зеленский потребовал от Запада «принуждать Россию к миру»
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Зеленский поблагодарил Британию за помощь
Зеленский поблагодарил Британию за помощь Фото:

Запад должен не просто давить на Россию, а «принуждать ее к миру». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский

«Ценим позицию Британии по давлению на Россию. Только давлением это нужно прекращать и принуждать Россию к миру», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

После согласия Киева на 30-дневное прекращение огня по предложению США,ВСУ нанесли удары по объектам энергетики на территории России, несмотря на достигнутые договоренности между лидерами стран. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, украинские силы за последние несколько дней предприняли попытки атаковать объекты газовой инфраструктуры на территории Крыма и в Белгородской области.

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Запад должен не просто давить на Россию, а «принуждать ее к миру». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.  «Ценим позицию Британии по давлению на Россию. Только давлением это нужно прекращать и принуждать Россию к миру», — написал Зеленский в своем telegram-канале. После согласия Киева на 30-дневное прекращение огня по предложению США,ВСУ нанесли удары по объектам энергетики на территории России, несмотря на достигнутые договоренности между лидерами стран. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, украинские силы за последние несколько дней предприняли попытки атаковать объекты газовой инфраструктуры на территории Крыма и в Белгородской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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