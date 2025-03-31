Зеленский выдвинул новое требование Западу

Запад должен не просто давить на Россию, а «принуждать ее к миру». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Ценим позицию Британии по давлению на Россию. Только давлением это нужно прекращать и принуждать Россию к миру», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
После согласия Киева на 30-дневное прекращение огня по предложению США,ВСУ нанесли удары по объектам энергетики на территории России, несмотря на достигнутые договоренности между лидерами стран. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, украинские силы за последние несколько дней предприняли попытки атаковать объекты газовой инфраструктуры на территории Крыма и в Белгородской области.
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