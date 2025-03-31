В Греции на островах потопы из-за ливней

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На греческих островах Киклады из-за шторма сильный потоп
На греческих островах Киклады из-за шторма сильный потоп Фото:

На греческих островах Киклады продолжается сильный шторм, сопровождающийся проливными дождями. Особенно тяжелая ситуация сложилась на острове Парос, где улицы оказались затоплены, а мощные потоки воды уносили припаркованные автомобили и камни. Об этом сообщают СМИ. 

«На греческих островах Киклады бушует мощный шторм, сопровождающийся сильными ливнями. Особенно сложная обстановка наблюдается на острове Парос, где улицы затоплены, а потоки воды сносят припаркованные автомобили и камни», — сообщает греческая газета «ПротоТема». Мэр Пароса Костас Бизас сообщил, что за два часа на остров обрушились сильные осадки, что привело к наводнению и разрушениям. 1 апреля будут закрыты детские сады, начальные и средние школы. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Саудовской Аравии сильные наводнения затронули священные города Мекку и Медину. Из-за проливных дождей улицы превратились в реки, автомобили были смыты водой. Метеорологическая служба объявила красный уровень опасности в этих городах и в Джидде.

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На греческих островах Киклады продолжается сильный шторм, сопровождающийся проливными дождями. Особенно тяжелая ситуация сложилась на острове Парос, где улицы оказались затоплены, а мощные потоки воды уносили припаркованные автомобили и камни. Об этом сообщают СМИ.  «На греческих островах Киклады бушует мощный шторм, сопровождающийся сильными ливнями. Особенно сложная обстановка наблюдается на острове Парос, где улицы затоплены, а потоки воды сносят припаркованные автомобили и камни», — сообщает греческая газета «ПротоТема». Мэр Пароса Костас Бизас сообщил, что за два часа на остров обрушились сильные осадки, что привело к наводнению и разрушениям. 1 апреля будут закрыты детские сады, начальные и средние школы.  Ранее URA.RU сообщало, что в Саудовской Аравии сильные наводнения затронули священные города Мекку и Медину. Из-за проливных дождей улицы превратились в реки, автомобили были смыты водой. Метеорологическая служба объявила красный уровень опасности в этих городах и в Джидде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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