В ЕС выступили за замораживание активов РФ до прекращения конфликта на Украине

Шесть европейских стран (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция) заявили о необходимости сохранения заморозки российских активов до окончания конфликта с Украиной и компенсации ущерба. Об этом говорится в совместном заявлении стран и верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Каи Каллас.
«Мы вновь заявляем, что российские активы должны оставаться под арестом до тех пор, пока Россия не прекратит конфликт с Украиной и не возместит ей нанесенный ущерб», — написано в заявлении. Оно опубликовано на сайте МИД Испании.
После проведения встречи министров иностранных дел стран G5, которая включает Испанию, Германию, Францию, Италию и Польшу, в Мадриде был опубликован документ. К дискуссиям также присоединились представители Великобритании, Украины и Европейского союза. В документе также указывается на готовность данных стран применить новые санкции против России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.