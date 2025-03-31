В ЕС выступили за замораживание активов РФ до прекращения конфликта на Украине

Шесть стран и Каллас поддерживают заморозку активов РФ до окончания конфликта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ЕС выступили за замораживание российских активов до прекращения конфликта
В ЕС выступили за замораживание российских активов до прекращения конфликта Фото:

Шесть европейских стран (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция) заявили о необходимости сохранения заморозки российских активов до окончания конфликта с Украиной и компенсации ущерба. Об этом говорится в совместном заявлении стран и верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Каи Каллас.

«Мы вновь заявляем, что российские активы должны оставаться под арестом до тех пор, пока Россия не прекратит конфликт с Украиной и не возместит ей нанесенный ущерб», — написано в заявлении. Оно опубликовано на сайте МИД Испании.

После проведения встречи министров иностранных дел стран G5, которая включает Испанию, Германию, Францию, Италию и Польшу, в Мадриде был опубликован документ. К дискуссиям также присоединились представители Великобритании, Украины и Европейского союза. В документе также указывается на готовность данных стран применить новые санкции против России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шесть европейских стран (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция) заявили о необходимости сохранения заморозки российских активов до окончания конфликта с Украиной и компенсации ущерба. Об этом говорится в совместном заявлении стран и верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Каи Каллас. «Мы вновь заявляем, что российские активы должны оставаться под арестом до тех пор, пока Россия не прекратит конфликт с Украиной и не возместит ей нанесенный ущерб», — написано в заявлении. Оно опубликовано на сайте МИД Испании. После проведения встречи министров иностранных дел стран G5, которая включает Испанию, Германию, Францию, Италию и Польшу, в Мадриде был опубликован документ. К дискуссиям также присоединились представители Великобритании, Украины и Европейского союза. В документе также указывается на готовность данных стран применить новые санкции против России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...