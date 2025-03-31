Mash: на Крылатской улице в Москве машина упала с парковки и загорелась

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Автомобиль загорелся после падения
Автомобиль загорелся после падения Фото:

Автомобиль упал с четвертого этажа парковки и загорелся на Крылатской улице в Москве. Об этом сообщают СМИ. 

«Машина упала с четвертого этажа парковки на Крылатской улице в Москве и загорелась. Водитель погиб», — пишет Mash. 

По данным Госавтоинспекции Москвы, на Крылатской улице в районе дома 35 женщина-водитель автомобиля «Фольксваген» выехала с 5 этажа многоуровнего паркинга и рухнула вниз. «В результате дорожной аварии, водитель автомобиля „Фольксваген“ скончалась на месте Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего», — пишет пресс-служба ГАИ в telegram-канале. 

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Автомобиль упал с четвертого этажа парковки и загорелся на Крылатской улице в Москве. Об этом сообщают СМИ.  «Машина упала с четвертого этажа парковки на Крылатской улице в Москве и загорелась. Водитель погиб», — пишет Mash.  По данным Госавтоинспекции Москвы, на Крылатской улице в районе дома 35 женщина-водитель автомобиля «Фольксваген» выехала с 5 этажа многоуровнего паркинга и рухнула вниз. «В результате дорожной аварии, водитель автомобиля „Фольксваген“ скончалась на месте Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего», — пишет пресс-служба ГАИ в telegram-канале. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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