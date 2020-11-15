Названы регионы-лидеры по доступности покупки автомобилей

Стали известны регионы РФ с самой высокой доступностью покупки автомобилей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округи, а также Магаданская область возглавили рейтинг регионов России по доступности покупки автомобилей в 2020 году. В них почти каждая вторая и каждая третья семья могут позволить себе покупку и содержание нового бюджетного и среднего по стоимости авто.

«В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые могут вносить ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, надлежащим образом содержать свою машину и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат», — объясняет РИА «Новости» методику расчета своего рейтинга. Размер кредита рассчитан с учетом первоначального взноса в 20% и срока выплаты в три года. В расходы на обслуживание машины были включены КАСКО, ОСАГО, бензин, ТО, покупка и замена шин, транспортный налог, оплата парковки и обслуживание.

На первом месте рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Там доля семей, которые могут купить и обслуживать недорогой автомобиль стоимостью 0,55 млн рублей составляет 66,7%. Машины средней стоимостью 1,4 млн рублей доступны 45,6% семей, авто премиум-класса (5,5 млн) могут позволить себе 11,2%. На втором месте рейтинга — Чукотский автономный округ (61,8%, 38,8% и 9,7% соответственно). Тройку лидеров замыкает Магаданская область (54,8%, 34,5%, 7,9%). Москва в этом списке заняла четвертое место (53,9%, 34,3%, 9%), а пятая строчка досталась Ханты-Мансийскому автономному округу (53,8%, 30,6%, 5,3%).

Что касается других регионов УрФО, Тюменская область оказалась на 13-м месте (37,2%, 16,7%, 2,5%), на 25-м — Свердловская область (28,3%, 9,7%, 1,2%), на 32-м — Челябинская область (25,8%, 8,1%, 0,8%), на 35-м — Пермский край (25,1%, 8,4%, 1%). Курганская область заняла 67 строчку с показателем 15,1%, 4,3% и 0,4%. Аутсайдерами рейтинга стали Республика Дагестан (8,2%, 2,7%, 0,2%), Чеченская Республика (6%, 2%, 0,2%) и Республика Ингушетия (4,8%, 1,9%, 0,2%).