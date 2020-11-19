Девять муниципалитетов Югры ужесточат карантинные меры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ужесточат контроль за гражданами — сургутскую поликлинику возглавил новый главврач — среди граждан ХМАО проводят опрос о чипировании — раскрыта стоимость командировки главы Югры. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 20 ноября — в обзоре URA.RU:

Югра ужесточает карантинные меры

В девяти районах Югры будут введены дополнительные ограничения в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В частности, там усилят контроль за соблюдением масочного режима.

В поликлинике Сургута появился новый руководитель

Бывший замглавы Сургута Александр Пелевин стал исполняющим обязанности главного врача Сургутской районной поликлиники. Прежний и. о. руководителя Ильвир Набиуллин уволился из-за коррупционного скандала.

Власти Югры проводят голосование о чипировании

Югорчанам предложили пройти опрос, где нужно ответить на вопросы о вживлении чипов под кожу человека, а также о строительстве подводных поселений в озерах и реках. Такое исследование проводит «Региональный аналитический центр».

Названа сумма расходов на командировку Комаровой

Правительство Югры заплатит 1 млн 833 тысячи рублей за полет в рабочую командировку губернатора Натальи Комаровой из Ханты-Мансийска в Нижневартовск и обратно. Для Комаровой арендовали пассажирский самолет ATR-72 авиакомпании Utair.