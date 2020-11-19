19 ноября 2020
18 ноября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 20 ноября. В районах Югры ужесточат ограничения, названа сумма расходов на командировку губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Режим самоизоляции. Сургут, люди в медицинских масках
Девять муниципалитетов Югры ужесточат карантинные меры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ужесточат контроль за гражданами — сургутскую поликлинику возглавил новый главврач — среди граждан ХМАО проводят опрос о чипировании — раскрыта стоимость командировки главы Югры. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 20 ноября — в обзоре URA.RU:

Югра ужесточает карантинные меры

  • В девяти районах Югры будут введены дополнительные ограничения в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В частности, там усилят контроль за соблюдением масочного режима.

В поликлинике Сургута появился новый руководитель

Власти Югры проводят голосование о чипировании

  • Югорчанам предложили пройти опрос, где нужно ответить на вопросы о вживлении чипов под кожу человека, а также о строительстве подводных поселений в озерах и реках. Такое исследование проводит «Региональный аналитический центр».

Названа сумма расходов на командировку Комаровой

  • Правительство Югры заплатит 1 млн 833 тысячи рублей за полет в рабочую командировку губернатора Натальи Комаровой из Ханты-Мансийска в Нижневартовск и обратно. Для Комаровой арендовали пассажирский самолет ATR-72 авиакомпании Utair.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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