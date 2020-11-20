20 ноября 2020

Врач назвал сроки роста заболеваемости коронавирусом в РФ

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В России еще месяц будет расти заболеваемость коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Рост числа зараженных коронавирусом в России будет продолжаться еще месяц. Такой прогноз сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«То, что количество инфицированных будет расти, логично, это будет продолжаться еще в течение месяца. <…>. Для того, чтобы заразиться коронавирусом, требуется определенная вирусная нагрузка, отсутствие проветренных помещений, которые в зимний период превалируют, потому что людям холодно, они боятся простыть, это все будет способствовать большей скученности вируса», — приводит ТАСС слова эксперта.

В начале ноября Тимаков давал аналогичный прогноз. Врач говорил, что рост, вероятно, будет продолжаться до 20-22 тысяч заболевших в сутки, а пик заболеваемости в стране ожидается не раньше, чем через месяц. При этом на днях Минздрав РФ предупредил, что в новогодние праздники случаев COVID-19 станет больше, регионам уже сейчас стоит готовиться к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения. Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, в свою очередь, говорил, что спад заболеваемости почти во всех российских регионах начнется в конце ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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