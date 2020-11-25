Депутат городской думы Перми Сергей Богуславский займет пост вице-мэра города
Замглавы Перми уходит в министры — будет назначен новый вице-мэр — мэрию проверяет антимонопольная служба. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 26 ноября — в обзоре URA.RU:
Замглавы Перми пойдет на повышение
- Заместитель главы Перми, начальник департамента земельных отношений мэрии Лариса Ведерникова покидает свой пост. Об этом URA.RU сообщил источник в горадминистрации.
- По словам инсайдера, Ведерникова будет назначена на пост министра по управлению имуществом и земельными отношениями Пермского края.
В Перми сменится вице-мэр
- Депутат гордумы Перми Сергей Богуславский займет пост вице-мэра города. Это назначение состоится после ухода нынешнего замглавы города Виктора Агеева.
Мэрию проверяет антимонопольная служба
- УФАС проведет проверку департамента культуры и молодежной политики администрации Перми. Причина — ведомство незаконно привлекало посредника для проведения мероприятий.
Подписывайтесь на URA.RU в