25 ноября 2020
24 ноября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 26 ноября. В правительстве Перми новые перестановки, УФАС проверяет мэрию

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Заседание городской Думы. Пермь, богуславский сергей
Депутат городской думы Перми Сергей Богуславский займет пост вице-мэра города Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Замглавы Перми уходит в министры — будет назначен новый вице-мэр — мэрию проверяет антимонопольная служба. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 26 ноября — в обзоре URA.RU:

Замглавы Перми пойдет на повышение

В Перми сменится вице-мэр

Мэрию проверяет антимонопольная служба

  • УФАС проведет проверку департамента культуры и молодежной политики администрации Перми. Причина — ведомство незаконно привлекало посредника для проведения мероприятий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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