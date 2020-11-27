Назван главный недостаток вакцин от коронавируса

Некоторые пациенты могут передумать идти на второй этап вакцинации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Наиболее эффективные вакцины от коронавируса подразумевают два этапа введения препарата. Однако из-за этого есть риск, что вакцинированный не придет ставить препарат во второй раз, и поэтому от вакцины не будет никакого эффекта. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут», — рассказала РИА «Новости» Баранова. В результате велика вероятность, что из-за этого эффективность кампании по массовой вакцинации будет сведена «почти на нет».

Ранее стало известно, что власти России планируют начать массовую вакцинацию граждан от коронавируса, которые не входят в профессиональные группы риска, до конца ноября, пишет « Утро.ру ». Однако в Роспотребнадзоре предупредили, что вакцинация не защищает человека от встречи с коронавирусом, но она уменьшает риск перехода болезни в тяжелую форму и предотвращает летальный исход, уточняет «Дни.ру». Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новости о разработке вакцин вселяют надежду на победу над COVID-19, передает « Царьград ».