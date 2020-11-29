Пермяки попросили прокуратуру города обратить внимание на их проблему Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Александровске (Пермский край) в пяти квартирах жилого дома рухнули потолки. Жильцы дома написали о случившемся в соцсетях, попросив обратить внимание на состояние их жилья прокуратуру. Горожане также опубликовали фото и видео дома, на которых видны обвалившийся потолок чердака и дыры в крыше.

«Уважаемая прокуратура Александровского района, обратите пожалуйста внимание на дом по улице III Интернационала, 20. Из девяти квартир, расположенных на втором этаже, у пяти обрушены потолки. Мы отапливаем чердак. За что приходят счета? В квартире батареи еле теплые, а в подъезде все лестницы покрыты льдом!» — написала одна из жительниц дома Татьяна Дягилева в группе «Александровск» «ВКонтакте».

Пермячка уточнила, что ни одна управляющая компания не берет дом на обслуживание, поскольку он признан аварийным в 2019 году. Получить комментарий главы района Светланы Богатыревой не удалось — она не ответила на звонок корреспондента URA.RU. В администрацию района направлен запрос.

Ранее URA.RU рассказывало о жильцах дома по улице Ленина, 23 в Александровске. Пермяки пожаловались на подрядчика, который делал ремонт в их доме. Во время работ в крыше жилого здания появились дыры, а потолок обвалился.