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Пермяки пожаловались на ремонт в многоквартирном доме. «Через дыры в крыше льется дождь». ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный дом Курган
В доме пермячки, где идет ремонт, проживает больной отец Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жительница Пермского края Эра Пономарева пожаловалась на строителей, которые проводят ремонт в многоквартирном доме. В соцсетях женщина сообщила, что работы проводятся в городе Александровск, по адресу по Ленина, 23. По словам пермячки, дом оказался заблокирован строительным мусором, в крыше появились дыры, а потолок обвалился.

«Начали делать ремонт крыши. Скинули весь шлак, куски кирпича. На вопрос „кто дал такое распоряжение?“, объясняют — „Фонд капремонта, обращайтесь в Пермь“. Сейчас невозможно зайти в подъезд. Крыша при этом вся в дырах, через которые льется дождь. Стал обваливаться потолок в общем коридоре, ситуация аварийная. Все намокло, и штукатурка держится на проводке, пока…» — написала Пономарева.

Она также отметила, что опасается за здоровье своего больного отца, который проживает в этом доме и «не может себя обслуживать в силу болезни». URA.RU направило запросы в Фонд капитального ремонта Пермского края, а также в администрацию Александровского муниципального округа. На момент публикации материала ответы не получены.

Вход в дом оказался завален шлаком
Фото: Страница Эры Пономаревой «Вконтакте»
Потолок во время ремонта в доме стал рушиться
Фото: Страница Эры Пономаревой «Вконтакте»

Подъезд дома завален строительным мусором
Фото: Страница Эры Пономаревой «Вконтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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