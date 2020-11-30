На Тюменскую область надвигаются первые морозы

В Тюменской области похолодает до -20 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ночное время 2 и 3 декабря столбики термометров в Тюменской области опустятся ниже отметки -20 градусов. Об этом говорится на официальном сайте Росгидрометцентра. По данным сервиса «Яндекс.Погода», после кратковременных заморозков в регионе снова установится теплая погода.

«В дневное время с 1 по 7 декабря средняя температура воздуха составит -12, -14 градусов. В ночное время столбики термометров временами будут опускаться ниже -20 градусов», — сообщает Росгидрометцентр.

Как сообщает «Яндекс.Погода», с 8 декабря на территории региона установится теплая погода. «Средняя температура воздуха днем будет держаться в районе -6, -8 градусов. В ночное время, -8, -10», — указывает сервис.