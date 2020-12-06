06 декабря 2020
05 декабря 2020
04 декабря 2020

В Пермском крае готовятся продлить карантин до конца 2021 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновники будут планировать закупки с учетом удаленной работы до конца 2021 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Государственным и муниципальным служащим Пермского края рекомендовали планировать свои закупки с учетом удаленной работы до конца 2021 года. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что так чиновникам намекнули на то, сколько продлятся ограничения из-за коронавируса.

«Людям рекомендовали запланировать покупку необходимого оборудования для удаленной работы в администрациях. Это и компьютеры, и программное обеспечение», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что таким образом чиновников готовят к работе в условиях карантина до конца 2021 года.

Источник URA.RU, близкий к региональной власти, пояснил, что не знает о подобных рекомендациях, но допустил возможность их существования. В пресс-службе краевой администрации от комментариев воздержались.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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