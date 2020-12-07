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Самое актуальное в Пермском крае на 8 декабря. Отставка главы Перми откладывается, скончалась ректор медицинского университета

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит заместителя председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко. Пермь, самойлов дмитрий
Отставка главы Перми Дмитрия Самойлова откладывается из-за сложностей с его дальнейшим трудоустройством Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Мэр Перми останется в должности — ректор медвуза скончалась от COVID — министр образования края уйдет в отставку — здание медучреждения в Чернушке продают. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 8 декабря — в обзоре URA.RU:

Мэра Перми оставили на посту

  • Отставка мэра Перми Дмитрия Самойлова откладывается до 2021 года. По информации источника агентства, решение об этом назначении будет приниматься 15 декабря на заседании гордумы.
  • Инсайдеры сообщают, что задержка с отставкой связана со сложностями по трудоустройству Самойлова.

Скончалась ректор медвуза Перми

  • Ректор Пермского медицинского университета и парламентарий заксобрания региона Ирина Корюкина скончалась 7 декабря. По информации пресс-службы законодательного органа, причиной смерти стал коронавирус.
  • На пленарном заседании депутаты будет решать, кому достанется ее мандат в заксобрании.

Министр образования региона уходит в отставку

  • Министр образования и науки края Раиса Кассина покидает свой пост и ищет себе преемника. По информации источника, на должность министра рассматривается ее заместитель Наталья Зверева.

В Чернушке продается здание нового медучреждения

  • Недавно построенное здание, в котором предполагалось разместить центр гемодиализа продают за 45,5 млн рублей. Собственник объекта объяснил продажу тем, что заказчик не смог вовремя принять здание в эксплуатацию.

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