Отставка главы Перми Дмитрия Самойлова откладывается из-за сложностей с его дальнейшим трудоустройством
Мэр Перми останется в должности — ректор медвуза скончалась от COVID — министр образования края уйдет в отставку — здание медучреждения в Чернушке продают. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 8 декабря — в обзоре URA.RU:
Мэра Перми оставили на посту
- Отставка мэра Перми Дмитрия Самойлова откладывается до 2021 года. По информации источника агентства, решение об этом назначении будет приниматься 15 декабря на заседании гордумы.
- Инсайдеры сообщают, что задержка с отставкой связана со сложностями по трудоустройству Самойлова.
Скончалась ректор медвуза Перми
- Ректор Пермского медицинского университета и парламентарий заксобрания региона Ирина Корюкина скончалась 7 декабря. По информации пресс-службы законодательного органа, причиной смерти стал коронавирус.
- На пленарном заседании депутаты будет решать, кому достанется ее мандат в заксобрании.
Министр образования региона уходит в отставку
- Министр образования и науки края Раиса Кассина покидает свой пост и ищет себе преемника. По информации источника, на должность министра рассматривается ее заместитель Наталья Зверева.
В Чернушке продается здание нового медучреждения
- Недавно построенное здание, в котором предполагалось разместить центр гемодиализа продают за 45,5 млн рублей. Собственник объекта объяснил продажу тем, что заказчик не смог вовремя принять здание в эксплуатацию.
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