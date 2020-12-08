В детсады и школы Пермского края завезли просроченное мясо

Школьников и детсадовцев хотели накормить просрочкой Фото: Анна Майорова © URA.RU

В детские сады Кунгурского района, а также школу-интернат в селе Ашап Пермского края завезли просроченную мясную продукцию. Об этом говорится на сайте краевого Россельхознадзора. Сотрудники ведомства установили, что просрочку в соцучреждения направили кунгурское ООО «Общепит» и индивидуальный предприниматель из Перми Александр Тюлькин.

«Уполномоченным лицом ООО „Общепит“ 1 и 3 декабря были выданы ветеринарные сертификаты на мясную продукцию (печень говяжья охлажденная), срок годности которой истек в конце ноября. Продукты были направлены в детсады Кунгурского района. Аналогичное нарушение допустил ИП Тюлькин. Продукция — сервелат „Карельский“, срок годности которого истек 7 ноября — была направлена в школу-интернат села Ашап», — указано на сайте Россельхознадзора по Пермскому краю.

Ведомство попросило предпринимателей изъять указанную продукцию из оборота. Собственница «Общепита» Наталья Горубнова пояснила URA.RU, что ее компания не поставляла в детсады просрочку. Она отметила, что информация попала в Россельхознадзор из-за сбоя в электронной системе.

«Вся продукция проходит по документам в электронной системе „Меркурий“. Там был сбой, из-за этого получилось, что детский сад принял просрочку. На самом деле они продукцию фактически даже не принимали. Мы уведомили об этом Россельхознадзор», — сказала Горбунова. Получить комментарий ИП Тюлькина не удалось — контактов предпринимателя в открытом доступе не нашлось.

Ранее URА.RU также рассказывало про школу Чайковском, где учащихся кормили продуктами с истекшим сроком годности. А в пермской школе №107 у учеников была обнаружена острая кишечная инфекция.