Филипенко призывает жителей ХМАО создать народный проект Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

Бывший губернатор ХМАО Александр Филипенко предложил югорчанам запустить народный проект по созданию летописи округа. Видео с обращением опубликовано в группе «БЫЛИ киноальманах» социальной сети «ВКонтакте».

«Уже много лет, как я пытаюсь обсуждать очень важную, на мой взгляд, идею под названием „Я пишу историю“. Смысл этой затеи заключается в том, чтобы все заинтересованные рассказали о себе, о семье, о городе. Мы все свидетели, как, за последнее десятилетие, вносятся коррективы в историю. Используя народную память, можно сложить объективную историю. Давайте делать», — призывает экс-губернатор.

Филипенко отметил, что создание такого проекта вполне возможно, в пример он привел «Бессмертный полк». «Сама идея, не столь и фантастична. Ведь недавно кто-то придумал и запустил движение „Бессмертный полк“, а сегодня кажется, что он был всегда», — заключил бывший губернатор. Корреспонденту URA.RU не удалось оперативно связаться с Филипенко и уточнить детали проекта.

Ранее URA.RU писало, что экс-губернатор ХМАО Александр Филипенко записал видео для югорчан. В видеообращении он поделился впечатлением о киноальманахе «Были».