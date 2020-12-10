Европа расширила санкции против Турции

Санкции против Турции расширены из-за бурения в Средиземном море Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лидеры стран-членов ЕС приняли решение расширить санкции в отношении Турции. Ограничения введут из-за проведения Турцией геологоразведочных работ в спорных районах Восточного Средиземноморья. Об этом говорится в заключении, опубликованном представителем президента Евросовета Барендом Лейтсом.

«Саммит поручает Совету ЕС принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море», — цитирует РИА «Новости» заявление. Кто войдет в расширенный список санкций, не уточняется. Также лидеры поручили главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю представить к марту 2021 года другие варианты расширения санкций в отношении Анкары.

Сейчас действуют индивидуальные санкции ЕС за незаконное бурение в территориальных водах Кипра в Восточном Средиземноморье. Действие этих санкций продлено на год, до 12 ноября 2021 года. На данный момент в санкционный список внесены два представителя Турции, напоминает «Национальная служба новостей». В ноябре Европейский парламент принял резолюцию, призывающую Евросоюз ввести санкции против Турции за поведение Анкары в Средиземном море, пишет RT.

Ранее на саммите глав государств Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Ограничения продляются еще на шесть месяцев. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад пытается затормозить развитие России, в том числе — сдерживая ее внешние возможности. Экономические санкции против России страны ЕС ввели на фоне возвращения в ее состав Крыма и событий на востоке Украины в 2014 году. Введенные ограничения расширялись и продлевались уже несколько раз, передает телеканал 360.