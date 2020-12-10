Евросоюз проголосовал за продление санкций в отношении России

Саммит глав государств Евросоюза утвердил решение о продлении экономических санкций в отношении России. Ограничения продлили еще на полгода, сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля Баренд Лейтс в Twitter.
«Европейский совет утвердил решение о продлении санкций в отношении Российской Федерации на полгода», — написал пресс-секретарь главы Евросовета. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил,что Запад пытается затормозить развитие России, в том числе сдерживая ее внешние возможности. «Однако все санкции в отношении Москвы не имеют смысла и контрпродуктивны», — подчеркнул дипломат, его слова приводит портал «
Евросоюз ввел в 2014 году санкции в отношении России в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ. Ограничительные меры неоднократно продлевались и расширялись, напоминает телеканал 360.
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