В Челябинске приняли решение по предновогодним выплатам горожанам

С ежемесячной выплатой на детей от 3 до 7 лет власти хотят успеть до конца декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Почти 25 тысяч семей в Челябинске получат до конца декабря по 5 тысяч рублей. Пособия положены родителям и опекунам с детьми от трех до семи лет, соответствующим определенным требованиям, пояснил на аппаратном совещании вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.

«Ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет должны перечислить до конца декабря. Сейчас выплата назначена 24 625 семьям, еще порядка трех тысяч заявлений находится на рассмотрении. Мониторинг платежей идет непрерывном режиме», — сообщил Авдеев.

Право на выплаты имеют семьи со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного минимума. В 2020 году в Челябинской области он составляет 10 тысяч 336 рублей, в следующем году будет скорректирован. При этом отец (усыновитель или опекун) должен быть занятым, самозанятым, иметь официальный статус безработного или получателя пенсии. Матерям, ухаживающим ребенком до 14 лет, ежемесячная выплата назначается независимо от занятости.

Ранее выплатить безработным россиянам, пенсионерам и матерям-одиночкам по 3 тыс. рублей к Новому году предложил глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. По его словам, этим категориям россиян нужно назначить пособия за декабрь 2020 года и первую половину января 2021 года.