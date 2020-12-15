15 декабря 2020

Врач раскрыл условие для формирования коллективного иммунитета

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Исследования показывают, что более  25% американцев не хотят прививаться Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Групповой иммунитет от коронавируса потребует вакцинации до 85% населения. Такое мнение выразил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

«Если вам действительно нужен подлинный групповой иммунитет (…) нужно, чтобы было вакцинировано от 75% до 85% населения страны», — заявил специалист в интервью «Vox». На данный момент в Соединенных Штатах наблюдаются серьезные проблемы с производством и распространением вакцины. Исследования показывают, что более 25% американцев не хотят прививаться.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что после первой прививки от коронавируса все равно можно заболеть. Это связано с тем, что иммунитет укрепляется только через три недели после второй инъекции, которая делается на 21-й день после первой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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