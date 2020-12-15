Врач раскрыл условие для формирования коллективного иммунитета

Групповой иммунитет от коронавируса потребует вакцинации до 85% населения. Такое мнение выразил главный инфекционист США Энтони Фаучи.
«Если вам действительно нужен подлинный групповой иммунитет (…) нужно, чтобы было вакцинировано от 75% до 85% населения страны», — заявил специалист в интервью «Vox». На данный момент в Соединенных Штатах наблюдаются серьезные проблемы с производством и распространением вакцины. Исследования показывают, что более 25% американцев не хотят прививаться.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что после первой прививки от коронавируса все равно можно заболеть. Это связано с тем, что
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