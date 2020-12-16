16 декабря 2020
15 декабря 2020

Пермских депутатов наказали за ложь в налоговых декларациях

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, депутат, чиновник, флакон, антисептик, антисептическое средство
Десять депутатов Краснокамской городской думы получили предупреждение Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Краснокамской (Пермский край) гордуме за недостоверные сведения о доходах за 2019 год наказали семь депутатов «Единой России», одного от партии «Яблоко» и двух самовыдвиженцев. Председатель думы Юрий Трухин сообщил URA.RU, что он тоже в списке тех, кто получил взыскание.

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«10 фактов, связанных с предоставлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера […] расценены комиссией по оценке фактов существенности допущенных нарушений […] как несущественные проступки», — сказано в ответе URA.RU спикера думы Трухина. Он уточняет, что прокуратура выявила нарушения у 11 депутатов, но при перепроверке сведений один факт не подтвердился.

За допущенные нарушения наказание получили депутаты Григорий Новиков, Максим Мокрушин, Юрий Ильюшенко, Александр Паньков, Юрий Пушкарев, Вадим Артемов и Юрий Трухин, избранные от «Единой России». Самовыдвиженцы Дмитрий Теплов и Юрий Нежданов и Светлана Рукавишникова от партии «Яблоко» также получили предупреждение.

URA.RU рассказывало, что в начале декабря были наказаны депутаты Чайковской думы. Там восемь депутатов получили предупреждение, а троим запретили работать в гордуме. Но при этом все сохранили статус депутата.

Выдержка из решения Краснокамской городской думы от 27 ноября 2020 года
Выдержка из решения Краснокамской городской думы от 27 ноября 2020 года

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