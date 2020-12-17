В Госдуме подтвердили штрафы для россиян за ЖКХ на весь 2020 год

С 1 января 2021 года жителей начнут штрафовать за долги Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россиянам в 2021 году должны будут выплатить штрафы за неоплату коммунальных услуги, которые они не оплатили до 1 января. Решение о продлении действующего ранее моратория еще не принято. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

«Чисто по закону да, на весь этот долг, который будет на 1 января 2021 года, будут начисляться штрафы. Но сейчас, насколько я знаю, идут переговоры и с правительством и с экспертным сообществом. Еще пока окончательного решения не принято», — рассказал Качкаев. Депутат объяснил, что штрафы могут быть начислены только на тот остаток долга, который был на 1 января. Если этот долг был с апреля до 31 декабря погашен, то никаких начислений не будет.

По словам исполнительного директора Гильдии управляющих компаний ЖКХ Веры Москвиной, граждане неправильно поняли закон о введении моратория на штрафы ЖКХ, решив, что государство освобождает их от уплаты долга. «Были заморожены только пени за неуплату. Есть документ, который освободил граждан только от взысканий за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Никаких других документов по этому поводу нет. Граждане перепутали. Одна бабка сказала возле подъезда и все, понеслось», — заявила Москвина. Она также добавила, что решение по этому вопросу должно приниматься региональными властями.

Ранее сообщалось, что штрафы за неуплату коммунальных услуг могут начислить на весь образовавшийся в прошлом году долг. Об этом заявила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.