В случае выдвижения от «Яблока» Владиславу Постникову не нужно будет собирать подписи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская ячейка партии «Яблоко» определилось с первым кандидатом на выборы в Заксобрание в 2021 году. Как сообщил источник URA.RU во властных структурах, это координатор реготделения «Открытой России» (организация, подконтрольная бизнесмену Михаилу Ходорковскому) Владислав Постников, который с большой долей вероятности будет выдвинут по Верх-Исетскому одномандатному округу №6.

В ноябре в Верх-Исетском районе Постников вел кампанию по довыборам в гордуму Екатеринбурга, на которых занял второе место с 21,02%, уступив единороссу Антону Швалеву (28,57%). «Представители „Яблока“ уже обсудили с Постниковым его участие в кампании-2021. Он дал предварительное согласие», — поделился инсайдер. Сам Постников на момент публикации не ответил на звонок корреспондента.

Член федерального бюро «Яблока» Максим Петлин заявил URA.RU, что Постников входит в число возможных кандидатов, но окончательных решений по этому поводу пока нет. «Переговоры ведутся. Есть порядка десяти потенциальных кандидатов, но завтра [19 декабря, на заседании совета реготделения „Яблока“] мы все объявим публично и будем ждать предложений [о выдвижении] — в том числе от Постникова», — сказал он.

Сейчас Верх-Исетский округ Екатеринбурга в Заксобрании представляет совладелец «Таганского ряда», один из спонсоров свердловской «Единой России» Анатолий Никифоров. Ранее URA.RU писало, что его участие в выборах в 2021 году могут не согласовать региональные власти.